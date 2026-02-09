Sabotaggi alle linee ferroviarie indagini tra Bologna e Pesaro | si cerca la matrice degli attacchi

Le forze dell’ordine stanno indagando sui sabotaggi che hanno colpito le linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro. Nei giorni scorsi, alcuni atti vandalici hanno causato danni alle rotaie, provocando ritardi e disagi ai treni. Le indagini cercano di capire chi ci sia dietro e quale sia la loro motivazione. La polizia sta passando al setaccio telecamere e testimonianze nella speranza di trovare qualche elemento utile. Intanto, i pendolari continuano a subire i disagi di una situazione difficile da gestire.

Proseguono le indagini sui sabotaggi che nei giorni scorsi hanno colpito le linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro, provocando danni, ritardi e disagi alla circolazione. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili e chiarire la matrice degli attacchi, mentre le procure.

