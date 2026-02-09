Sabotaggi alle linee ferroviarie indagini tra Bologna e Pesaro | si cerca la matrice degli attacchi

Da bolognatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine stanno indagando sui sabotaggi che hanno colpito le linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro. Nei giorni scorsi, alcuni atti vandalici hanno causato danni alle rotaie, provocando ritardi e disagi ai treni. Le indagini cercano di capire chi ci sia dietro e quale sia la loro motivazione. La polizia sta passando al setaccio telecamere e testimonianze nella speranza di trovare qualche elemento utile. Intanto, i pendolari continuano a subire i disagi di una situazione difficile da gestire.

Proseguono le indagini sui sabotaggi che nei giorni scorsi hanno colpito le linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro, provocando danni, ritardi e disagi alla circolazione. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili e chiarire la matrice degli attacchi, mentre le procure.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bologna Pesaro

Sabotaggi alle linee ferroviarie durante le Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo

La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti sabato mattina, proprio mentre iniziavano le gare delle Olimpiadi.

Danneggiamenti su linee ferroviarie a Bologna e Pesaro, cavi tranciati e cabina a fuoco, Salvini: “Attentati, qualcuno vuole male all’Italia”

Danneggiamenti su linee ferroviarie a Bologna e Pesaro, con cavi tranciati e una cabina incendiata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna Pesaro

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, la Procura Bologna pronta ad aprire un fascicolo per terrorismo; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; L'ombra del sabotaggio sulle Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari: traffico treni in tilt.

Sabotaggi alle Ferrovie, le bombe con benzina e timer copiate dai social: sono simili a quelle piazzate in Francia nel 2024Una è stata recuperata integra vicino Bologna e viene analizzata dagli artificieri della polizia: a colpire un gruppo di anarchici che si muove per l'Italia. Forse la mano è la stessa dell'attentato a ... roma.corriere.it

Sabotaggi sulla rete ferroviaria e gli scontri al corteo di Milano. Affondo della Meloni e opposizioni sulle barricateSabotaggi sulla rete ferroviaria: le indagini puntano sulla pista eversiva pilotata da un’unica regia. Cioè l’associazione con finalità di terrorismo. blitzquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.