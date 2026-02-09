Russia’s Lavrov sees no ‘bright future’ for economic ties with US

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, dice che la Russia è ancora disposta a collaborare con gli Stati Uniti, ma non si aspetta grandi miglioramenti nelle relazioni economiche. Nonostante gli sforzi di Washington per riattivare i rapporti, Lavrov afferma che il futuro non appare promettente. La tensione tra i due paesi rimane alta, e per ora, nessuno dei due sembra disposto a fare passi concreti verso un riavvicinamento.

Speaking to Russia-based media outlet TV BRICS, Lavrov cited what he called the United States’ declared aim of “economic dominance”. “We also don’t see any bright future in the economic sphere,” Lavrov said. Russian officials, including envoy Kirill Dmitriev, have previously spoken of the prospects for a major restoration of economic relations with the United States as part of any eventual Ukraine peace settlement. But although President Donald Trump has also spoken of reviving economic cooperation with Moscow and has hosted his Russian counterpart Vladimir Putin on U.S. soil since returning to the White House, he has imposed further onerous sanctions on Russia’s vital energy sector. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il 13 gennaio, a Tokyo, il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi e il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung hanno incontrato per discutere di questioni di sicurezza ed economiche.

