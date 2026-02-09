Russian drone attack on Ukraine’s Odesa kills one governor says

Un attacco con droni russi ha colpito la città di Odesa, nel sud dell’Ucraina. Una persona è morta e due sono rimaste ferite, ha confermato il governatore regionale. L’attacco è stato definito “massiccio” e ha provocato danni nella zona portuale. La Russia ha intensificato le azioni militari contro le infrastrutture ucraine, senza ancora rivendicare ufficialmente l’attacco. La popolazione si prepara a eventuali nuove operazioni, mentre le autorità locali chiedono cautela.

Feb 9 (Reuters) - A “massive” Russian drone attack on Ukraine’s southern port city of Odesa killed one person and injured two others, the regional governor said on Monday. Governor Oleh Kiper said on the Telegram messaging app that residential infrastructure and a gas pipeline were also damaged. 9 febbraio (Reuters) - Un “massiccio” attacco di droni russi sulla città portuale meridionale ucraina di Odesa ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due, ha detto lunedì il governatore regionale. Il governatore Oleh Kiper ha detto sull’app di messaggistica Telegram che sono state danneggiate anche infrastrutture residenziali e un gasdotto. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Russian drone attack on Ukraine’s Odesa kills one, governor says Approfondimenti su Odesa Drone Russian drone strike kills 12, wounds 7 in Ukraine’s Dnipropetrovsk, governor says Questa mattina nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, un attacco di droni russi ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 7. Two killed, dozens wounded in mass Russian drone attack on Ukraine: Zelenskiy Nella notte, un intenso attacco con droni ha colpito diverse località in Ucraina, causando due decessi e numerosi feriti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Russia launches 'massive' attack on Ukraine’s Dnipropetrovsk region | BBC News Ultime notizie su Odesa Drone Argomenti discussi: Russian attack on miners' bus: 15 victims. Zelensky: next trilateral meetings on 4-5 February in Abu Dhabi; Ucraina, due morti per attacco drone russo a Dnipro; Ucraina-Russia, le news: guerra non si ferma, morti in nuovi raid; Russian drones and missiles hit Kiev, causing injuries. - L'Unione Sarda English. Russian drone attack on Ukraine's Odesa kills one, governor saysA massive Russian drone attack on Ukraine's southern port city of Odesa killed one person and injured two others, the regional governor said on Monday. reuters.com Russia launches massive attack on Ukraine's energy system, Zelenskiy saysBy Olena Harmash KYIV, Feb 7 (Reuters) - Russia launched a massive air attack on Ukrainian energy facilities overnight on Saturday, targeting electricity generation and distribution, Kyiv said. msn.com Un attacco con drone russo contro un autobus che trasportava minatori nella regione centro-orientale di Dnipropetrovsk, in Ucraina, ha ucciso almeno 12 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Secondo la polizia, l'autobus si trovava a circa 65 km dall facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.