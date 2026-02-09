#RunforLove 2026 | 9 chilometri di solidarietà con la Lega Pro per la Play Therapy dei bambini

Domenica a Firenze una corsa di 9 chilometri unisce sport e solidarietà. La Lega Pro ha organizzato l’evento per sostenere la Play Therapy, una terapia che aiuta i bambini in difficoltà. Centinaia di partecipanti si sono messi in marcia, trasformando il weekend di San Valentino in un gesto concreto di aiuto. La corsa ha coinvolto sportivi, volontari e cittadini, tutti uniti per una causa importante.

FIRENZE – Il calcio professionistico scende in campo per i bambini, trasformando il weekend di San Valentino in una maratona di solidarietà. La Lega Pro rinnova il suo impegno sociale affiancando la Fondazione Meyer per la sesta edizione della #RunforMeyer #RunforLove, l'evento sportivo dedicato al sostegno delle attività ludico-terapeutiche dell'Ospedale Pediatrico fiorentino. Il fischio d'inizio dell'iniziativa coinciderà con la 26esima giornata della Serie C Sky Wifi. Durante il cerimoniale pre-gara, i capitani delle squadre faranno il loro ingresso indossando la t-shirt ufficiale dell'evento, mentre un messaggio dagli altoparlanti inviterà i tifosi a partecipare.

