Rula Jebreal shock | Meloni voleva impedirmi di parlare a Sanremo

Rula Jebreal accusa Meloni di aver tentato di bloccare il suo intervento a Sanremo. La giornalista ha raccontato di aver vissuto un episodio che definisce inquietante, con la premier che avrebbe cercato di impedirle di parlare sul palco dell’Ariston. La sua versione mette in discussione il clima di libertà e apertura che si aspettano da un evento come il Festival.

L’intervista rilasciata da Rula Jebreal a Fanpage.it delinea un ritratto impietoso dell’attuale clima politico e mediatico italiano, partendo da un paradosso legato al Festival di Sanremo. La giornalista mette in luce una profonda contraddizione nel comportamento della premier Giorgia Meloni, la quale ha recentemente espresso solidarietà al comico Andrea Pucci dopo la sua rinuncia alla co-conduzione della kermesse canora nel 2026. Meloni ha parlato di un clima di odio e intimidazione alimentato dalla sinistra, definendo tale atteggiamento come una deriva illiberale. Tuttavia, Jebreal ricorda con precisione come nel 2020 fu proprio l’attuale Presidente del Consiglio a guidare una durissima campagna mediatica per impedirle di salire sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rula Jebreal shock: “Meloni voleva impedirmi di parlare a Sanremo” Approfondimenti su Rula Jebreal Sanremo Rula Jebreal: “Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa” Durante la conferenza stampa a Sanremo, Rula Jebreal ha commentato l’episodio di odio che ha subito. Rula Jebreal sul Nove: “A Gaza il genocidio sta continuando a bassa intensità, come possiamo parlare di tregua?” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Magari mi sbaglio, però credo che la Meloni che ora frigna perché il mondo tutto non potrà beneficiare della comicità da rutto e derivati di PUCCI, sia la stessa che anni fa non voleva Rula Jebreal perché “non mi sta bene che vada a fare un monologo senza c facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.