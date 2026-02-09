Rubati passaporti e attrezzature a Israele | il furto che scuote le Olimpiadi

Durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sono stati rubati passaporti e attrezzature per un valore di diverse migliaia di dollari. Il furto è stato scoperto questa mattina e sta facendo scattare le prime indagini. Le autorità stanno cercando di capire come siano riusciti i ladri a entrare e cosa abbiano portato via esattamente. La sicurezza degli eventi olimpici si mette subito in discussione.

Si è registrato un furto di importo pari a diverse migliaia di dollari nell'ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A denunciarlo è stata la Nazionale Israeliana di bob, per bocca di AJ Edelman, che è stata derubata di diversi materiali tecnici (scarpe, valigie, attrezzature) nella propria abitazione e che ha subito anche il furto dei passaporti. Lo stesso Edelman ha dichiarato che la squadra ha continuato ad allenarsi anche dopo l'apertura delle indagini da parte della polizia, affermando che gli atleti hanno dimostrato come si può andare avanti anche in circostanze difficili.

