Il 14 febbraio, giorno degli innamorati, le coppie si scambiano regali e gesti d’affetto. Tra i più classici ci sono le rose rosse, simbolo di passione. Quest’anno molti si chiedono quante regalarne e come fare in modo che durino più a lungo. La tradizione vuole che siano sempre le più apprezzate, ma non basta comprarle: bisogna anche sapere come conservarle e prendersene cura.

Il 14 febbraio è una data importante per le coppie di innamorati e ricevere un mazzo di rose rosse per San Valentino è sempre emozionante. Un partner che vuole rendere felice la sua dolce metà, sa che questo gesto è tra i più apprezzati, specie da chi ama i doni floreali. Le rose rosse, nel mondo del significato dei fiori, rappresentano da sempre l’amore, il romanticismo e sono anche simbolo di ammirazione e seduzione. Da secoli, i bouquet contenenti questi esemplari, sono l’omaggio ideale per celebrare feste e anniversari. A perfezionare la simbologia del regalo, va ricordato, ci pensa il numero di rose della composizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Rose rosse per San Valentino, quante regalarne e come farle durare a lungo

Per festeggiare l’amore in modo originale, è possibile scegliere tra diverse alternative alle tradizionali rose rosse.

A Roma si è tenuto l'ultimo saluto a Valentino, con la partecipazione di numerose personalità.

