Ronald Hicks, nominato nuovo arcivescovo di New York, fa il suo ingresso ufficiale con tre colpi alla porta della cattedrale di St. Patrick. L’episodio ha fatto subito parlare, segnando un cambio di passo per la chiesa nel cuore di Manhattan. Hicks si presenta come una figura decisa, pronta a confrontarsi con le sfide più complesse e a portare avanti la sua visione in una città difficile come New York.

Tre colpi alla porta dorata della cattedrale di St. Patrick, nel cuore di Manhattan, hanno segnato l’inizio di una nuova stagione per la Chiesa cattolica di New York. Con l’ingresso solenne tra gli applausi di oltre duemila fedeli, Ronald Hicks si è insediato come undicesimo arcivescovo della città, aprendo una pagina inedita nella storia di una delle diocesi più simboliche degli Stati Uniti. Cinquantottenne, originario dell’area di Chicago, Hicks succede al cardinale Timothy Dolan, che ha guidato l’arcidiocesi per 17 anni e ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. Un passaggio che segna anche un cambio di stile e di accenti pastorali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ronald Hicks, chi è il nuovo arcivescovo di New York che lancia la sfida a Trump

Approfondimenti su Ronald Hicks

Papa Leone XIV segna una svolta significativa per la diocesi di New York, la seconda più grande degli Stati Uniti, con circa 2,8 milioni di fedeli.

Il nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, suscita già molte discussioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ronald Hicks

Argomenti discussi: Per i poveri e per gli immigrati: New York secondo il nuovo arcivescovo Hicks; New York accoglie il nuovo arcivescovo Ronald A. Hicks; Papa Leone affida al vescovo Ronald Hicks la successione al cardinale Dolan; Cambio della guardia a New York, l'esordio missionario di Hicks.

Ronald Hicks, chi è il nuovo arcivescovo di New York che lancia la sfida a TrumpTre colpi alla porta dorata della cattedrale di St. Patrick, nel cuore di Manhattan, hanno segnato l’inizio di una nuova stagione per la Chiesa cattolica di ... thesocialpost.it

New York accoglie Ronald A. Hicks: insediamento a Saint Patrick’s Cathedral tra gioia, gratitudine e missioneSe il nuovo arcivescovo di New York ha scelto di sintetizzare il suo programma episcopale nelle parole Pace e bene, incise in spagnolo nello stemma, nella messa di presa di possesso della sua dioces ... difesapopolo.it

Ieri, 5 febbraio 2026, l’arcivescovo eletto di New York S.E.R. Mons. Ronald Aldon Hicks ha incontrato per la prima volta i media di New York, nel corso di una conferenza stampa bilingue alla vigilia della sua presa di possesso. Ha descritto questo momento co facebook