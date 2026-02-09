Romeo Beckham si è fatto un tatuaggio con la parola “famiglia”, mentre si fanno sempre più chiare le tensioni con il fratello Brooklyn. Quest’ultimo avrebbe anche cancellato tutti i tattoo dedicati ai genitori e ai fratelli, segnando un possibile punto di rottura nella famiglia Beckham. I rumors sui contrasti tra i giovani continuano a crescere.

Via Instagram, vediamo che Romeo si è recato presso lo studio londinese Fine Line Hearts Club per imprimere un nuovo tatuaggio sulla nuca: tra una croce e le ali d'angelo già presenti, Romeo ha inserito la scritta «Family» in corsivo. Alla seduta erano presenti anche Cruz Beckham e la fidanzata Jackie Apostel, che hanno approfittato dell'occasione per fare due piccoli tatuaggi a loro volta. Cruz ha optato per una sottile «J» sul torso in omaggio alla compagna, mentre lei ha scelto la scritta in corsivo «Provvidence». I due fratelli e la dj si sono poi mostrati sorridenti e uniti nelle foto in bianco e nero condivise dall'account dello studio di tatuaggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romeo Beckham si tatua la parola «famiglia» mentre le posizioni nella lite con il fratello si fanno sempre più chiare

Approfondimenti su Romeo Beckham

Cruz e Romeo Beckham mostrano segni di tensione all’interno della famiglia, in un contesto di conflitto tra i genitori e il fratello maggiore Brooklyn.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Romeo Beckham

