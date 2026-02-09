Romano Nm | Critiche a Pucci? Sintomo di un’intolleranza ideologica di sinistra | il commento sul caso Sanremo

Romano, in visita a Caltanissetta, non ha risparmiato critiche. L’onorevole Saverio Romano ha commentato duramente le dichiarazioni di Pucci, collegandole a quella che definisce un’intolleranza ideologica di sinistra. Secondo Romano, queste critiche sono il segnale di una tendenza diffusa nella sinistra, quella di arrogarsi il ruolo di giudice morale senza motivo reale.

Caltanissetta, 9 febbraio 2026 – L’onorevole Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, ha espresso una critica pungente nei confronti di una tendenza che definisce radicata nella sinistra politica: la presunta abitudine di rilasciare “patenti di moralità e di perbenismo”. Questa affermazione giunge a seguito delle polemiche che hanno coinvolto il conduttore Andrea Pucci e si inserisce in un dibattito più ampio sulla cultura dell’odio online e la libertà di espressione. Romano ha sottolineato come esista, a suo avviso, un filo conduttore tra l’“amichettismo rosso”, il “politicamente corretto” e l’ostilità manifestata sui social media.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo Caltanissetta

La decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla conduzione della terza serata di Sanremo ha acceso il dibattito tra i protagonisti della scena politica e dello spettacolo.

A Sanremo, il politico Lupi prende posizione sulla polemica intorno a Pucci.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo Caltanissetta

Argomenti discussi: Commissione parlamentare per la semplificazione (5.02.2026); Romano (NM): Accelerare rafforzamento delle forze di centro: spinte estreme un pericolo per il Paese.

La piccola è deceduta nelle scorse ore nel nosocomio romano, dove era ricoverata in condizioni critiche facebook