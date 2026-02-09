Roma stasera l’assalto al 4° posto Gasperini | Troppi contratti in scadenza la società doveva agire

Questa sera a Roma si decide il futuro della stagione. La Roma affronta il Cagliari con la possibilità di superare la Juventus e conquistare il quarto posto in classifica. Gasperini, il tecnico, ha detto che la società doveva intervenire prima, perché ci sono troppi contratti in scadenza. I tifosi sono in attesa di una vittoria che potrebbe cambiare gli equilibri in campionato.

La Roma si presenta all'appuntamento di stasera contro il Cagliari con un'opportunità d'oro: il sorpasso sulla Juventus e la riconquista del quarto posto. Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match dell'Olimpico, ha tracciato la rotta tra necessità di campo e tensioni societarie, consapevole che la vittoria contro i sardi rappresenterebbe lo slancio decisivo prima del ritorno dell'Europa League. LE SCELTE: PELLEGRINI-SOULÉ DIETRO MALEN – In termini di formazione, l'orientamento del tecnico è quello di confermare quasi in blocco l'undici visto a Udine. L'unica variante obbligata riguarda la difesa: con Hermoso ancora ai box, spazio a Ghilardi dal primo minuto al fianco dei titolari.

