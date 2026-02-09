Questa mattina a Roma si è riunito il gruppo di lavoro incaricato di studiare gli interventi sui pini di via dei Fori Imperiali. La seduta è stata convocata dall’amministrazione capitolina per decidere come intervenire sulle alberature, che da tempo sollevano preoccupazioni tra cittadini e esperti. Ora si attende una relazione dettagliata per capire quali azioni mettere in campo.

Questa mattina si è tenuta una riunione del gruppo di lavoro tecnico-scientifico specializzato in arboricoltura, creato per supportare l’Amministrazione Capitolina nell’individuazione delle azioni necessarie da intraprendere riguardo ai pini di via dei Fori Imperiali. All’incontro hanno partecipato, oltre al Dipartimento Tutela Ambientale, i rappresentanti del Crea, dell’Orto Botanico dell’Università La Sapienza, nonché degli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici e dei Periti Agrari. Era presente anche l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: pini Fori Imperiali, riunito il gruppo di lavoro per interventi sulle alberature

Questa mattina, alcuni pini secolari sono crollati in via dei Fori Imperiali a Roma.

Il crollo di un pino di circa venti metri lungo via dei Fori Imperiali a Roma evidenzia l’importanza di intervenire sulla tutela e la gestione delle alberature cittadine.

