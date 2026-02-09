Roma | Maxi frode fiscale transnazionale Oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero Arrestato un imprenditore

La Guardia di Finanza di Roma ha sgominato una maxi frode fiscale transnazionale. Oltre 32 milioni di euro sono stati trasferiti illegalmente all’estero, e un imprenditore è finito agli arresti domiciliari. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di fatture false e di trasferimenti illeciti di denaro, che coinvolgeva più soggetti e complici. La procura ha messo sotto sequestro le somme e ha avviato le procedure per bloccare ulteriori movimenti.

Scoperto sistema di fatture false e trasferimenti illeciti di oltre 32 milioni verso l'estero. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto il principale responsabile di un articolato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento illecito di ingenti somme di denaro all'estero. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, è il primo esito di un'attività investigativa condotta dalla Compagnia di Colleferro, avviata a seguito di due verifiche fiscali nei confronti di società formalmente operanti nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti.

