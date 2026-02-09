Roma | incendio in piazzale autosalone in fiamme 13 vetture indagini in corso

Un incendio ha coinvolto ieri sera un autosalone nella zona Tomba di Nerone a Roma. Le fiamme hanno bruciato 13 vetture, causando paura tra i residenti e danni ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e chiarire le cause dell’incendio. Le indagini sono in corso, ma al momento non ci sono ipotesi ufficiali.

Un incendio è divampato ieri sera nel piazzale di un autosalone situato nella zona Tomba di Nerone, a Roma. L'episodio è avvenuto poco dopo le 22, quando le fiamme hanno avvolto ben 13 vetture, tra cui alcune di tipo elettrico, che si trovavano nel piazzale in via dei Due Ponti. Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia. Immediatamente sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, supportate dagli agenti della polizia di Stato, per domare il rogo e garantire la sicurezza dell'area. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell'incendio. Indagini in Corso. Attualmente, sono in corso le indagini per accertare le cause che hanno portato all'accensione delle fiamme, un aspetto fondamentale per comprendere l'origine di questo evento che ha colpito la comunità locale.

