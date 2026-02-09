La Roma non riesce a trovare la rete e si ferma senza gol contro un avversario difficile. La squadra di Mourinho fatica a creare occasioni e segna troppo poco, con solo 27 reti in campionato. La performance offensiva resta sotto osservazione, mentre i tifosi iniziano a preoccuparsi per le prossime partite di Champions.

La AS Roma continua a fare i conti con un limite ormai strutturale: segna poco. I 27 gol realizzati in Serie A raccontano di una squadra che fatica a concretizzare e che, per rendimento offensivo, si colloca allo stesso livello del Sassuolo e persino dietro al Genoa. Un dato che pesa nella corsa alla Champions League e che non riguarda soltanto l’attacco. A incidere, in modo evidente, è anche il mancato contributo offensivo dei difensori, distante dagli standard delle squadre allenate da Gian Piero Gasperini. Difensori e gol: il modello Gasperini e la Roma a confronto. Nel calcio di Gasperini, i difensori sono sempre stati protagonisti anche nella fase offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, difesa senza gol: allarme Champions

