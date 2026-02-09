Roma difesa senza gol | allarme Champions

Da sololaroma.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma non riesce a trovare la rete e si ferma senza gol contro un avversario difficile. La squadra di Mourinho fatica a creare occasioni e segna troppo poco, con solo 27 reti in campionato. La performance offensiva resta sotto osservazione, mentre i tifosi iniziano a preoccuparsi per le prossime partite di Champions.

La  AS Roma  continua a fare i conti con un limite ormai strutturale:  segna poco. I  27 gol realizzati in Serie A  raccontano di una squadra che fatica a concretizzare e che, per rendimento offensivo, si colloca allo stesso livello del Sassuolo e persino dietro al Genoa. Un dato che pesa nella corsa alla  Champions League  e che non riguarda soltanto l’attacco. A incidere, in modo evidente, è anche il  mancato contributo offensivo dei difensori, distante dagli standard delle squadre allenate da  Gian Piero Gasperini. Difensori e gol: il modello Gasperini e la Roma a confronto. Nel calcio di  Gasperini, i difensori sono sempre stati protagonisti anche nella fase offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma difesa senza gol allarme champions

© Sololaroma.it - Roma, difesa senza gol: allarme Champions

Approfondimenti su Roma Defesa

Lecce-Roma, la partita delle assenze: Roma senza difesa e salentini senza Di Francesco

La sfida tra Lecce e Roma si presenta priva di alcune figure chiave, con entrambe le squadre ridimensionate da assenze importanti.

In Champions ormai è allarme difesa per la squadra di Conte

La fase a gironi della Champions League ha messo in luce le criticità del reparto difensivo dell'Inter di Conte, colpita da tre sconfitte consecutive.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Defesa

Argomenti discussi: La preview di Udinese-Roma; Pochi gol e troppe sconfitte: non basta la difesa più forte; Roma, la difesa è di ferro ma per stare lassù bisogna fare più gol; La difesa è di ferro. Ma per stare lassù bisogna fare più gol.

roma difesa senza golMancini: La Roma ha una difesa forte. Nel primo tempo ci è mancato solo il golIl difensore a Dazn dopo la partita dell'Olimpico: Il Milan è venuto fuori perché è una squadra di qualità, ha avuto mezzo tiro di Rabiot e ci ha segnato ... ilromanista.eu

roma difesa senza golPochi gol e troppe sconfitte: non basta la difesa più forteLa Roma del tutto o niente si ritrova quinta. Senza drammi, i valori sono quelli: Inter, Milan, Napoli e Juve - sulla carta - sono più forti. E forse lo è anche l’Atalanta, ... ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.