Roma Colli Aniene | Sfratto shock per l’ASD Tor Sapienza a rischio il futuro dello sport giovanile nel quartiere

Roma, Colli Aniene si prepara a un colpo duro. L’ASD Tor Sapienza, storico punto di riferimento per lo sport giovanile nel quartiere, ha ricevuto uno sfratto improvviso. La decisione di affidare l’impianto a una nuova società ha portato alla fine di un’epoca, lasciando senza casa un’intera comunità e mettendo a rischio le attività sportive dei giovani locali.

Colli Aniene, un impianto sportivo al centro di una polemica per l’affidamento a una nuova società. La decisione ha portato alla cancellazione della storica presenza dell’ASD Tor Sapienza, un sodalizio sportivo radicato nel quartiere, con ripercussioni significative sulla comunità locale e sulle attività sportive giovanili. La vicenda, che si è consumata nel corso degli ultimi mesi, ha visto il centro sportivo di via degli Alberini cambiare gestione, passando dall’ASD Tor Sapienza alla società III Municipio ASD. Un passaggio di consegne che, secondo quanto dichiarato dal presidente della commissione Sport di Roma, Nando Bonessio, ha determinato la fine di un’importante realtà sportiva e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Colli Aniene

La questione del centro sportivo di via degli Alberini a Colli Aniene infiamma ancora le polemiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Colli Aniene

Il centro sportivo di via degli Alberini ha finalmente un nuovo gestore e arriva da MontesacroÈ rimasto chiuso dalla primavera del 2024 dopo lo sfratto del vecchio gestore, l’ASD Tor Sapienza. Dopo due bandi di gara andati deserti, finalmente il IV municipio è riuscito a trovare qualcuno che f ... romatoday.it

Trovato meticcio maschio in via Edoardo D'Onofrio zona Colli Aniene, e tratto in canile il 07/02/2026. Matricola 209-26 facebook