Questa sera la Roma affronta il Cagliari allo stadio Olimpico. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, inizia alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I giallorossi cercano una vittoria per migliorare la loro classifica, mentre i sardi vogliono portare a casa punti importanti.

(Adnkronos) – La Roma ospita il Cagliari in Serie A. I giallorossi sfidano i sardi oggi, lunedì 9 febbraio – in diretta tv e streaming – nella 24esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta nell’ultimo turno contro l’Udinese, che si è imposta 1-0, mentre quella di Pisacane ha battuto l’Hellas Verona all’Unipol Domus con un netto 4-0. La sfida tra Roma e Cagliari è in programma oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Malen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Roma chiude la 24esima giornata di Serie A affrontando il Cagliari all'Olimpico.

Roma-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Cagliari è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

Roma – Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingRoma - Cagliari, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato le parole di De Rossi sulle decisioni arbitrali - dopo il rigore assegnato al Napoli - nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Cagliari x.com