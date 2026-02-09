Roma-Cagliari nel segno di Wesley e Palestra | due treni un binario

Da sololaroma.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Roma si gioca una sfida importante tra la Roma e il Cagliari. Wesley e Palestra sono i due giocatori che attireranno l’attenzione, giovani e alla prima vera stagione in Serie A ma già protagonisti in campo. La corsia sinistra sarà uno dei punti caldi della partita, e tutto potrebbe dipendere dalle loro azioni.

Questa sera la corsia sinistra sarà uno dei punti chiave della partita: Wesley contro Palestra, due titolari alla prima vera stagione in Serie A ma già protagonisti. All’andata il duello non c’è stato; stavolta sì, e può cambiare la gara. Entrambi i giocatori hanno dato l’impressione di non aver bisogno di tempo per ambientarsi, imponendosi fin da subito con un impatto straordinario. Stasera i due si troveranno faccia a faccia per la prima volta, pronti a scrivere un capitolo chiave del match. L’andata: Palestra dominante, Wesley out. La partita d’andata, vinta 1-0 dai sardi, ha rappresentato l’ennesima prova superata a pieni voti da Palestra, che aveva seminato il panico sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma cagliari nel segno di wesley e palestra due treni un binario

© Sololaroma.it - Roma-Cagliari nel segno di Wesley e Palestra: due treni, un binario

Approfondimenti su Roma Cagliari

Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini: Wesley ai box, presente Arena

Roma, i convocati per il Cagliari: out Wesley, Angelino e Dovbyk

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Pronostico Roma-Cagliari quote analisi 24ª giornata Serie A; Shomurodov, da attaccante di scorta a capocannoniere in Turchia; Verso Roma-Cagliari, Pisacane: Sarà una battaglia, out Mina e Borrelli; Matteo Passeri festeggia le 280 presenze in Serie A: l'assistente taglia il traguardo in Roma-Cagliari.

roma cagliari nel segnoRoma Cagliari, allarme per Gasperini in vista della sfida di stasera! Doppia assenza in attacco in vista della sfida contro gli uomini di PisacaneRoma Cagliari, allarme per Gasperini in vista della sfida di stasera! Doppia assenza in attacco in vista della sfida contro gli uomini di Pisacane A poche ore dall’inizio del posticipo Roma Cagliari, ... cagliarinews24.com

roma cagliari nel segnoRoma-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo allo stadio Olimpico LIVEAllo stadio Olimpico la squadra di Gasperini ospita la formazione allenata da Pisacane: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.