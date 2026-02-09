Roma-Cagliari nel segno di Wesley e Palestra | due treni un binario

Questa sera a Roma si gioca una sfida importante tra la Roma e il Cagliari. Wesley e Palestra sono i due giocatori che attireranno l’attenzione, giovani e alla prima vera stagione in Serie A ma già protagonisti in campo. La corsia sinistra sarà uno dei punti caldi della partita, e tutto potrebbe dipendere dalle loro azioni.

Questa sera la corsia sinistra sarà uno dei punti chiave della partita: Wesley contro Palestra, due titolari alla prima vera stagione in Serie A ma già protagonisti. All'andata il duello non c'è stato; stavolta sì, e può cambiare la gara. Entrambi i giocatori hanno dato l'impressione di non aver bisogno di tempo per ambientarsi, imponendosi fin da subito con un impatto straordinario. Stasera i due si troveranno faccia a faccia per la prima volta, pronti a scrivere un capitolo chiave del match. L'andata: Palestra dominante, Wesley out. La partita d'andata, vinta 1-0 dai sardi, ha rappresentato l'ennesima prova superata a pieni voti da Palestra, che aveva seminato il panico sulla fascia destra.

