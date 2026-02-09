Questa sera all’Olimpico Roma e Cagliari si affrontano nella giornata 24 di Serie A. I giallorossi vogliono vincere per salire al quarto posto e agganciare la Juventus. La partita inizia alle 20:45 e si preannuncia intensa, con i padroni di casa determinati a conquistare punti importanti in casa davanti ai propri tifosi.

Nella giornata 24 di Serie A è prevista anche la sfida di lunedì sera all’Olimpico tra Roma e Cagliari. I giallorossi hanno rallentato nella corsa Champions e, dopo aver raccolto un solo punto tra Milan e Udinese, sono finiti al momento fuori dalle prime quattro. La squadra capitolina vuole subito una reazione e può essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Cagliari (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I giallorossi possono agganciare la Juve al 4° posto

Approfondimenti su Roma Cagliari

Questa sera all’Olimpico si gioca Roma contro Cagliari, nel match valido per la giornata 24 di Serie A.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Cagliari: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Roma-Cagliari oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A.

Roma-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniRoma-Cagliari si gioca oggi lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45 all'Olimpico: diretta DAZN e Sky, streaming su DAZN, Sky Go e NOW ... fanpage.it

Pronostico Roma-Cagliari: gli ultimi tre precedenti all’Olimpico parlano chiaroRoma-Cagliari è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato le parole di De Rossi sulle decisioni arbitrali - dopo il rigore assegnato al Napoli - nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Cagliari x.com