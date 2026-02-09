Roma-Cagliari LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

La partita tra Roma e Cagliari sta andando avanti e i tifosi sono con il fiato sospeso. Seguiamo la cronaca minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato. Entrambe le squadre cercano di imporre il loro gioco, mentre i giocatori si danno battaglia sul campo. La tensione cresce con ogni azione, aspettiamo di scoprire chi uscirà vittorioso da questa sfida di Serie A.

La diretta live di Roma-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Roma Cagliari Juventus-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A Cagliari-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, partita di Serie A. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Roma-Cagliari IN DIRETTA | Serie A Enilive 2025/26 | Partita in diretta oggi! Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Pronostico Roma-Cagliari | Serie A 2025/26; Roma-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A, Cagliari-Verona 4-0: gli scaligeri rimangono in coda classifica con il Pisa Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Segui la cronac. Roma-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live della partita Roma-Cagliari per la 24ª giornata di Serie A. La Roma vuole vincere per agganciare la Juventus, il Cagliari invece vuole allungare la serie utile. Giallorossi con Malen ... fanpage.it Roma-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo allo stadio Olimpico LIVEAllo stadio Olimpico la squadra di Gasperini ospita la formazione allenata da Pisacane: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Roma-Cagliari, sollievo per Pisacane: Dybala dà forfait x.com Calcio: stasera la Roma contro il Cagliari all'Olimpico per un posto in Champions. Lazio pirata allo Juventus Stadium Stasera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico la Roma affronterà il Cagliari di Pisacane per raggiungere a quota 46 la Juventus. Una partita deli facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.