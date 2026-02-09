Questa sera all’Olimpico, il tecnico Gasperini deciderà se far partire dal primo minuto Arena, il giovane promettente che ha deciso di lanciare in campo contro il Cagliari. La formazione giallorossa è ancora un’incognita, ma il tecnico sembra orientato a puntare sui suoi giovani per questa partita. Nel frattempo, il Cagliari si presenta con l’intento di mettere in difficoltà la Roma, mentre Zaragoza continua a insidiare Pellegrini nel ruolo di trequartista. Solo nelle prossime ore si saprà chi scenderà in campo.

Gian Piero Gasperini scioglierà solo nelle prossime ore gli ultimi nodi legati alla formazione che affronterà stasera il Cagliari all'Olimpico. Il tecnico giallorosso sta riflettendo seriamente sul lancio di Bryan Zaragoza: l'impatto dell'ex Celta Vigo nei primi allenamenti è stato eccellente, tanto da mettere in discussione la titolarità di Lorenzo Pellegrini. Al momento il capitano resta leggermente favorito per completare il reparto con Malen e Matías Soulé. Proprio l'argentino sarà chiamato agli straordinari: nonostante una forma non grave di pubalgia, Soulé dovrà stringere i denti vista la scarsità di alternative, con il giovane Venturino appena rientrato da un attacco influenzale.

Roma-Cagliari, Gasperini lancia il giovane Arena: Zaragoza insidia Pellegrini

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta a Udine.

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza stampa a Trigoria.

