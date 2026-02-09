Questa sera a Roma si gioca l’ultima partita del turno di Serie A tra la Roma di Gasperini e il Cagliari. La squadra giallorossa deve risolvere i problemi di infortuni e cercare di mantenere il passo in zona Champions. Il Cagliari, invece, arriva senza il suo difensore più importante, ma vuole dare fastidio ai padroni di casa. La partita si pronuncia interessante e piena di sfide.

L’emergenza infortuni riscrive le gerarchie del posticipo che chiude il turno di Serie A, con la Roma di Gian Piero Gasperini chiamata a superare la crisi di organico per blindare la rincorsa Champions contro un Cagliari rigenerato ma orfano del suo leader difensivo. Questa sera, lunedì 9 febbraio alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico farà da cornice a una sfida delicatissima dove i giallorossi, reduci dal passo falso di Udine, dovranno fare a meno di pedine fondamentali come Paulo Dybala, mentre i sardi di Fabio Pisacane dovranno rinunciare all’esperienza di Yerry Mina nel tentativo di dare continuità al roboante successo ottenuto contro il Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

Approfondimenti su Roma Cagliari

Questa sera la Roma affronta il Cagliari allo stadio Olimpico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La Roma rimane in dieci a Cagliari: espulso Celik per fallo su chiara azione da gol

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Cagliari: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Dove vedere Roma-Cagliari in TV e LIVE streaming.

Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orarioRoma-Cagliari è in programma oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 20:45 , allo stadio Olimpico di Roma. corrieredellosport.it

Serie A, oggi Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederlaSi conclude oggi, 9 febbraio, la 24esima giornata di Serie A. Due le partite in programma: alle 18.30 il derby lombardo Atalanta-Cremonese e alle 20.45 il ... lapresse.it

#Cagliari, #Pisacane: «La #Roma ha grande valore, #Mina è out» Il tecnico: « #Gasperini è forte e furbo. Questa gara sarà una vera battaglia». #Dossena pronto a partire al 1', in avanti #Esposito e #Kilicsoy @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaCagliari x.com

A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI (live) - con Jacopo Norfo, Giuseppe Tamponi e la nostra mascotte, il piccione Spillonco. Linea diretta con i tifosi rossoblù. Appuntamento STASERA alle 23:30 dopo il match ROMA-CAGLIARI. Chiamate al 366 37 22 745 facebook