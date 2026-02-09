Roma-Cagliari dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Stasera all’Olimpico si gioca Roma-Cagliari, il match che inizia alle 20:45. La partita si può seguire in diretta su DAZN e Sky, oppure in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. I tifosi si preparano a vedere due squadre pronte a darsi battaglia, con i giocatori che scendono in campo alle 20:45.
Roma-Cagliari si gioca oggi lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45 all'Olimpico: diretta DAZN e Sky, streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Pisacane.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato le parole di De Rossi sulle decisioni arbitrali - dopo il rigore assegnato al Napoli - nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Cagliari x.com
