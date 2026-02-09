roma cagliari 2 0 rossoblu ko con una doppietta di malen

La Roma torna alla vittoria dopo la sconfitta di Udine. All’Olimpico, i giallorossi battono 2-0 il Cagliari grazie a una doppietta di Malen. La partita si gioca davanti agli occhi di Totti, e permette ai romani di salire al quarto posto in classifica, agganciando la Juventus a quota 46 punti.

(Adnkronos) – La Roma si lascia alle spalle il ko di una settimana fa a Udine, batte 2-0 il Cagliari all’Olimpico davanti agli occhi di Francesco Totti, grazie alla doppietta di Malen e aggancia al 4° posto in classifica la Juventus a quota 46. I sardi restano invece fermi in 12a posizione con 28 punti. I capitolini partono forte sin dai primi minuti. La prima occasione del match arriva al 6' con un colpo di testa di Ndicka, su una punizione di Pellegrini, che termina di poco a lato. Tre minuti dopo Malen sfiora il gol ma Rodriguez interviene all’ultimo e riesce a mandare la palla in angolo. Al quarto d’ora rischio per Caprile che sbaglia lo stop su retropassaggio di piede e si manda la palla verso la propria porta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Roma batte 2-0 il Cagliari e sorpassa la squadra di Allegri, agganciando la Juventus al quarto posto in classifica.

La Roma batte il Cagliari 2-0 all’Olimpico nel posticipo di lunedì sera.

