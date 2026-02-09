Roma-Cagliari 2-0 doppietta di Malen all’Olimpico
La Roma batte il Cagliari 2-0 all’Olimpico nel posticipo di lunedì sera. Malen segna due volte e decide la partita. I giallorossi conquistano tre punti importanti in casa, mentre i sardi restano a bocca asciutta. La partita si infiamma nel secondo tempo, quando l’attaccante olandese firma il raddoppio.
(Adnkronos) – La Roma supera 2-0 il Cagliari nel posticipo del lunedì sera della 24a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita la doppietta di Malen, a segno al 25' e al 65'. In classifica i giallorossi agganciano al quarto posto la Juventus con 46 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 28, in 12a posizione.
