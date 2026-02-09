A Roma si apre ufficialmente la raccolta fondi per il sindaco Roberto Gualtieri. L’obiettivo è rafforzare la campagna elettorale in vista del secondo mandato, con attenzione a sicurezza e investimenti. La corsa si fa più concreta mentre i cittadini iniziano a sentire i primi segnali di cambiamento.

Inizia ufficialmente la raccolta fondi per sostenere la campagna elettorale del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in vista del suo secondo mandato. Oggi, presso il Teatro Brancaccio, si sono svolti due eventi gemelli, il primo alle 17:00 e il secondo alle 19:00, quest’ultimo necessario a causa dell’elevato numero di prenotazioni. Durante questi incontri, il sindaco Gualtieri ha presentato la nuova applicazione “ Roma con Gualtieri “, sviluppata con il supporto di un’intelligenza artificiale. Questa app permette agli utenti di ricevere informazioni e avanzare proposte all’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma 2027: parte raccolta fondi per bis Gualtieri, sicurezza e investimenti nel programma

