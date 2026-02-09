Roma 2027 | parte raccolta fondi per bis Gualtieri sicurezza e investimenti nel programma
A Roma si apre ufficialmente la raccolta fondi per il sindaco Roberto Gualtieri. L’obiettivo è rafforzare la campagna elettorale in vista del secondo mandato, con attenzione a sicurezza e investimenti. La corsa si fa più concreta mentre i cittadini iniziano a sentire i primi segnali di cambiamento.
Inizia ufficialmente la raccolta fondi per sostenere la campagna elettorale del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in vista del suo secondo mandato. Oggi, presso il Teatro Brancaccio, si sono svolti due eventi gemelli, il primo alle 17:00 e il secondo alle 19:00, quest’ultimo necessario a causa dell’elevato numero di prenotazioni. Durante questi incontri, il sindaco Gualtieri ha presentato la nuova applicazione “ Roma con Gualtieri “, sviluppata con il supporto di un’intelligenza artificiale. Questa app permette agli utenti di ricevere informazioni e avanzare proposte all’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondimenti su Roma 2027
Educazione digitale nel nuovo questionario INDIRE, l’Istituto chiama le scuole a raccolta: c’è tempo fino al 15 febbraio per orientare i fondi del PN 2021-2027
INDIRE invita le scuole a partecipare al nuovo questionario sull’educazione digitale, disponibile fino al 15 febbraio 2026.
Napoli, parte l?America?s Cup regate a luglio 2027: «E puntiamo al bis»
A Napoli, si apre ufficialmente la Coppa America 2027, con la presentazione dei primi cinque team, in attesa di un sesto.
Ultime notizie su Roma 2027
Argomenti discussi: Serie A, le prime anticipazioni sulle maglie 2026/27.
Roma 2027: parte raccolta fondi per bis Gualtieri, sicurezza e investimenti nel programmaRoberto Gualtieri lancia la campagna elettorale con una nuova app e un forte appello alla partecipazione dei cittadini. romadailynews.it
Elezioni Roma 2027, quando si vota? La domanda anima il dibattito e disegna le varie strategieCon la nuova stagione elettorale alle porte, nei partiti a tenere banco è la data del voto. Proviamo a riassumere tutti gli scenari che, tra paure e ambizioni, si intrecciano con il voto per le elezio ... romatoday.it
A Roma parte il progetto "VETinCentro": veterinaria sociale gratuita per famiglie fragili con cani e gatti. La cura dei nostri compagni animali non è un servizio accessorio: è un diritto. Un passo di equità e civiltà che #LAV chiede da tempo! lav.it/news/roma-mu x.com
Villa Aldobrandini è ufficialmente entrata a far parte del patrimonio di Roma Capitale. È stato firmato l’atto di trasferimento che acquisisce uno straordinario patrimonio culturale e naturale, situato tra Via Nazionale e Largo Magnanapoli. La cessione d facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.