Rocio Munoz Morales si confessa dopo l’addio a Bova | Io zitella? Ecco la verità

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e si confessa dopo la fine della storia con Bova. La attrice spagnola chiarisce di non essere zitella, sfatando le voci che le attribuivano una vita sentimentale sola. In un’intervista, racconta come sono andate davvero le cose e mette a tacere i pettegolezzi, lasciando trasparire le sue emozioni senza giri di parole.

Negli ultimi mesi il nome di Rocio Munoz Morales è stato al centro dell’attenzione più per il cuore che per il lavoro. La fine della lunga relazione con Raoul Bova, durata oltre dieci anni e coronata dalla nascita di due figlie, ha inevitabilmente acceso il gossip. Così, quando l’attrice spagnola si è seduta nello studio di Domenica In per l’intervista con Mara Venier, l’aspettativa era alta: non solo per ripercorrere la sua carriera, ma soprattutto per ascoltare, finalmente, la sua versione dei fatti. La nuova vita da single di Rocio Munoz Morales: ecco cosa ha confessato. Durante la chiacchierata, andata in onda l’8 febbraio 2026, il discorso si è spostato con naturalezza dalla professione alla sfera privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Rocío Muñoz Morales si presenta a "Domenica in" senza perdere il sorriso, risponde alle domande di Mara Venier e affronta lo scandalo legato ai messaggi di Bova.

