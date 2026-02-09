ROCCUZZO pubblica OHANA | il nuovo singolo che celebra l’amore incondizionato e la famiglia che non abbandona mai

Roccuzzo torna sulla scena con “Ohana”, il suo ultimo singolo. La canzone parla di un amore che non si arrende, di una famiglia che resta unita, anche nei momenti difficili. È una musica diretta, senza fronzoli, che vuole mettere in risalto il valore dell’affetto incondizionato. Il brano è disponibile da subito, pronto a far ascoltare a tutti il messaggio di protezione e fedeltà che Roccuzzo ha voluto condividere.

È disponibile “Ohana”, il nuovo singolo di Roccuzzo, un brano che nasce da un’idea semplice e potentissima: l’amore vero resta, protegge, non si tira indietro. Un sentimento che non conosce condizioni né scadenze, capace di trasformarsi in presenza quotidiana, empatia, cura. A ispirare il titolo e l’intero concept è una frase diventata simbolo: “Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene mai abbandonato.” Da qui prende forma una canzone che Roccuzzo dedica a un legame intimo e reale, quello con la sua cagnolina: una relazione fatta di simbiosi, ascolto silenzioso, reciprocità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

