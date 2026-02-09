Cristina D’Avena torna sul palco dell’Ariston dopo dieci anni e lo fa con entusiasmo. La cantante partecipa alla serata dedicata ai duetti e alle cover, il 27 febbraio, con una performance di “Bambole di Pezza”. Durante un’intervista, ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da Rocco Siffredi, che le ha chiesto se potevano parlarne. Cristina ha anche parlato del suo aspetto, precisando che il suo seno è naturale e che non ha mai fatto il botulino. La sua voce e la sua energia sono ancora quelle di sempre, pronta a

Cristina D’Avena è al settimo cielo. Torna sul palco dell’Ariston, dopo dieci anni, per cantare il 27 febbraio, la serata dedicata ai duetti e alle cover, con Bambole di Pezza una delle sue hit storiche “Occhi di gatto”. “Quando è uscita la lista dei cantanti e ho visto questa band di donne, ho pensato: forti. – ha detto a La Repubblica – Poi sono stata contattata per cantare insieme a loro una mia sigla, sono impazzita. Gruppo unito, donne potenti e complici: facciamo Occhi di gatto. Parla di tre sorelle fighe, belle, che hanno fatto un patto, che c’è di meglio?”. Il segreto per non invecchiare? “Grazie alle sigle: si torna all’infanzia, ti portano a sorridere, a pensare solo alle cose belle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Rocco Siffredi mi ha chiamata: non è che ne possiamo parlare? Sull'immagine sexy gioco da morire. Il seno è naturale. Mai fatto il botulino": così Cristina D'Avena

