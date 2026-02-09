Rocca di Salvatesta e festa del Maiorchino di Novara

La giornata a Novara si anima tra storia e tradizione. I visitatori salgono alla Rocca di Salvatesta, un’antica fortezza che domina la zona, per un’escursione tra panorami e leggende locali. Poi, nel centro del paese, si svolge la festa del Maiorchino, con le tipiche gare di lancio del formaggio che attirano appassionati e curiosi. Un pomeriggio di eventi che unisce cultura e divertimento, come da tradizione.

“Etna e Dintorni” propone un’escursione alla Rocca di Salvatesta e, a seguire, si assiste alla Sagra del Maiorchino di Novara, con le tipiche gare di lancio del formaggio. L’escursione è prevista per domenica 15 febbraio. Il percorso si sviluppa vicino alla dorsale dei Monti Peloritani, tra i.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

