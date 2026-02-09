Roberto Finesi nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano
Roberto Finesi diventa il nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano a Fabrica di Roma. In meno di due anni, ha guidato l’azienda verso una crescita significativa, e ora punta a far salire ancora di più i ricavi nel 2026.
Roberto Finesi è il nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano di Fabrica di Roma. Nel biennio 2024-2025 è già stato artefice della forte crescita della società, che per il 2026 punta a un ulteriore importante sviluppo del fatturato. Finesi succede a Dimitri Mei. Un “cambio programmato e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
