Roberto Finesi nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano

Roberto Finesi diventa il nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano a Fabrica di Roma. In meno di due anni, ha guidato l’azienda verso una crescita significativa, e ora punta a far salire ancora di più i ricavi nel 2026.

Roberto Finesi è il nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano di Fabrica di Roma. Nel biennio 2024-2025 è già stato artefice della forte crescita della società, che per il 2026 punta a un ulteriore importante sviluppo del fatturato. Finesi succede a Dimitri Mei. Un “cambio programmato e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

