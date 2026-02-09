Rizzo prima la medaglia nel pattinaggio di figura e poi le lacrime | guarda la sua esibizione!

Matteo Rizzo conquista la sua prima medaglia nel pattinaggio di figura, portando a casa il terzo podio per l’Italia in questa disciplina. La sua esibizione ha emozionato il pubblico, mentre lui stesso si è lasciato andare alle lacrime di gioia. Dopo anni di impegno, finalmente il risultato è arrivato, e si vede tutta la fatica fatta in questi momenti di pura emozione.

Matteo Rizzo ha regalato all'Italia la terza medaglia della sua storia nel pattinaggio. L'esibizione è da brividi e i volti di Matteo e di chi gli è vicino lo dimostrano. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera l’Italia punta a portare a casa il primo bronzo nel pattinaggio artistico dal 2014.

L’Italia conquista la sesta medaglia in questa domenica grazie al pattinaggio di figura.

