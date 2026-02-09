In campo Roma e Cagliari questa sera per la prima giornata della Serie A 202526. La gara si gioca in un clima di attesa e curiosità, con i tifosi che sperano in una buona partenza per le loro squadre. La partita si svolge senza grandi sorprese, e i primi minuti mostrano un ritmo abbastanza vivace. La diretta delle partite continuerà con aggiornamenti in tempo reale, mentre la Juventus osserva da vicino le prime sfide del campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Roma Cagliari

Approfondimenti su Serie A Risultati

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti su tutte le partite in corso.

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sui match in corso e classifiche aggiornate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cagliari Roma | 1-0 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | roma cagliari

Ultime notizie su Serie A Risultati

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 24ª giornata; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming, news; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv.

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: vince la Juventus! (14 dicembre 2025)Fra pochissimo inizierà Milan Sassuolo e sarà quindi una partenza subito di alto livello per i risultati Serie A, però delle cinque partite della domenica ce n’è una che ancora non abbiamo nominato e ... ilsussidiario.net

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A1 TIGOTÀ La classifica dopo i risultati della 23ª giornata di Serie A1 @tigota_official Quale risultato vi ha sorpreso di più #ILoveVolley #volley #volleyball facebook

#Calcio, risultati serie A, pari #Juve, oggi #Roma- #Cagliari x.com