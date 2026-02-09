Questa sera, ad AEW Collision, sono successe molte cose interessanti. I wrestler hanno dato il massimo sul ring, con vittorie importanti e conferme di titoli. La serata ha mostrato un ritmo intenso e momenti che terranno gli appassionati incollati davanti alla tv.

La puntata di Collision dell'8 febbraio 2026 propone un quadro chiaro dei risultati principali della serata, con vittorie significative e conferme di titolo in primo piano. l'evento mette in evidenza dinamiche competitive variegate e apre la strada al prossimo grande appuntamento della stagione. In apertura, The Young Bucks hanno prevalso su GOA, la coppia formata da Bishop Kaun e Toa Liona, portando a casa l'esito positivo per i campioni in lizza. Nel match valido per il AEW TNT Championship in formato triple threat, Tommaso Ciampa ha difeso con successo il titolo contro Claudio Castagnoli e Roderick Strong, conservando la cintura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Risultati e highlights di AEW Collision dell'8 febbraio 2026

La notte scorsa, a Las Vegas, si è tenuto un episodio di AEW Dynamite al Pearl Concert Theater.

La serata di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026 si è conclusa con alcuni momenti chiave.

