ristorante ruben il testamento commovente del re della ristorazione ernesto pellegrini a milano

A Milano, il Ristorante Ruben diventa il simbolo di un addio. Ernesto Pellegrini, il re della ristorazione, lascia un testamento che commuove tutti. La sua storia e il suo ricordo rimarranno vivi tra i piatti e le parole di chi lo ha conosciuto, mentre il locale si prepara a una nuova fase.

Kalòs kai agathòs: bello e buono. Gli antichi Greci usavano questi aggettivi per qualificare una virtù. E particolarmente virtuoso è il ristorante Ruben di via Gonin 52, a Milano, nato da un’idea e da una madeleine di Ernesto Pellegrini, presidente dell’Inter dello scudetto dei record (stagione 1988-89) e, soprattutto, grande imprenditore self-made milanese e re della ristorazione aziendale. Le origini di Ernesto Pellegrini. Pellegrini, purtroppo scomparso il 31 maggio scorso, nasce nel 1940 da una famiglia contadina nella campagna che, allora, lambiva la sponda orientale del capoluogo lombardo, oggi trasformatasi in quell’immenso quartiere popolare della bulimica Milano che, dal dopoguerra, ha fagocitato i campi e le cascine tra piazzale Corvetto e l’aeroporto di Linate. 🔗 Leggi su Panorama.it

