Nove dei tredici comuni salernitani non hanno un piano di protezione civile. La maggior parte di questi paesi, in provincia di Salerno, rischia di trovarsi impreparata di fronte a eventuali emergenze legate alle alluvioni o a eventi idrogeologici. La situazione preoccupa gli esperti, che chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza le comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono nove su 13 i comuni salernitani che in Campania non risultano dotati di un piano di protezione civile. Di questi ben due sono in costiera amalfitana e sono Conca dei Marini e Furore, 6 sono in ‘altra area considerata a grande rischio idrogeologico, ovvero il Cilento, con Laureana, Pollica, Stella, San Mauro e Torchiara. A chiudere l’elenco San Mango Piemonte e Pagani. A farlo notare è una lettera dell’assessore alla protezione civile della regione Campania, Fiorella Zabatta che nel testo firmato anche dal direttore generale della Protezione civile Italo Giulivo fa notare che mancano all’appello sui 550 comuni campani 13 centri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rischio idrologico, tredici comuni salernitani senza un piano di protezione: ecco quali

