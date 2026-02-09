Rinviata al 1° luglio l’applicazione della tassa sui mini pacchi di provenienza extra Ue

Il governo italiano ha deciso di posticipare al 1° luglio l’applicazione della tassa sui mini pacchi provenienti da Paesi extra Ue. La misura, che avrebbe dovuto entrare in vigore prima, viene rimandata in attesa di un accordo a livello comunitario che prevede un dazio di 3 euro. La decisione mira a dare tempo alle autorità di trovare un’intesa più stabile e coordinata.

Il governo italiano sta valutando un rinvio al 1° luglio dell’applicazione della tassa sui mini pacchi provenienti da Paesi extra Unione Europea, in attesa dell’introduzione di un dazio doganale di 3 euro a livello comunitario. La decisione mira a evitare elusioni fiscali e a uniformare le regole con gli altri Stati membri, dopo le critiche iniziali e le difficoltà operative riscontrate con l’imposta da 2 euro precedentemente prevista. Il provvedimento sarà inserito nel decreto Milleproroghe, attualmente in discussione alla Camera. La manovra, inizialmente concepita come un modo per incrementare le entrate statali e regolamentare il commercio elettronico, si era scontrata con la realtà delle dinamiche logistiche europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal 1° gennaio è in vigore la nuova tassa sui pacchi provenienti da paesi extra-Ue, che prevede un contributo di due euro per ogni spedizione inferiore a 150 euro.

