Rifiuti speciali nell’autocarro senza autorizzazione | sequestro e denuncia della guardia costiera

La guardia costiera di Otranto ha sequestrato un autocarro che trasportava rifiuti speciali senza autorizzazione. Durante i controlli sul litorale, i militari hanno deciso di fermare il veicolo e hanno scoperto che i materiali trasportati non erano in regola. Il conducente è stato denunciato.

OTRANTO - Il suo passaggio non è passato inosservato e i militari della guardia costiera, impegnati nelle attività di controllo del territorio lungo il litorale idruntino, hanno deciso di effettuare degli accertamenti più approfonditi fermando e, successivamente, ponendo sotto sequestro un.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su OTRANTO GuardiaCostiera Trasporta 400 kg di rifiuti senza autorizzazione e finisce nei guai. Sequestrato autocarro Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise hanno fermato un autocarro che trasportava circa 400 kg di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. Nei Caraibi entrano in azione i team speciali della Guardia Costiera USA Nei Caraibi, le forze speciali della Guardia Costiera degli Stati Uniti intensificano le operazioni contro il contrabbando di petrolio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su OTRANTO GuardiaCostiera Argomenti discussi: Via Aurelia, trasporta 850 chili di rifiuti pericolosi senza autorizzazione; Gerocarne, sorpresi dai carabinieri mentre trasportano rifiuti pericolosi: due denunce · ilvibonese.it; Gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi: denunciati due lametini nel Vibonese; Ladispoli, camion carico di rifiuti pericolosi intercettato dalle Fiamme Gialle: sequestrati 850 chili, scatta una denuncia. Sequestrato autocarro per trasporto illecito di rifiuti speciali a Otranto: denunciato il conducenteOTRANTO (Lecce) - Proseguono senza sosta le attività di controllo ambientale condotte dal personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. corrieresalentino.it Senza autorizzazione trasporta rifiuti speciali, denunciato. Scatta il sequestro per l’autocarroLa scoperta a opera dei militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, nel pomeriggio di ieri ... leccenews24.it Autocarro trasportava rifiuti speciali senza autorizzazioni: sequestro della Guardia Costiera ad Otranto x.com Amica9 Tv. . A #Barletta continuano gli abbandoni di rifiuti speciali non pericolosi in città e arrivano le prime denunce. Da Barsa l’appello ai cittadini a rispettare le regole per proteggere l’ambiente urbano #abbandonorifiuti #denunce #barsa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.