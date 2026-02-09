Rifiuti speciali nell’autocarro senza autorizzazione | sequestro e denuncia della guardia costiera
La guardia costiera di Otranto ha sequestrato un autocarro che trasportava rifiuti speciali senza autorizzazione. Durante i controlli sul litorale, i militari hanno deciso di fermare il veicolo e hanno scoperto che i materiali trasportati non erano in regola. Il conducente è stato denunciato.
OTRANTO - Il suo passaggio non è passato inosservato e i militari della guardia costiera, impegnati nelle attività di controllo del territorio lungo il litorale idruntino, hanno deciso di effettuare degli accertamenti più approfonditi fermando e, successivamente, ponendo sotto sequestro un.🔗 Leggi su Lecceprima.it
