Rifiuti si cambia | Obiettivo? Differenziata al 90%

Lazzate cambia il sistema di raccolta rifiuti. Da oggi, i cittadini devono usare bidoncini rigidi per l’indifferenziato, mentre il resto dei rifiuti si differenzia di più. L’obiettivo del Comune è arrivare al 90% di differenziata. La città vuole ridurre i rifiuti indifferenziati e migliorare la gestione dei materiali riciclabili. La novità riguarda tutti i residenti, che dovranno adattarsi a questa nuova modalità di raccolta.

Dal sacco al bidoncino rigido per l’indifferenziato: Lazzate cambia la raccolta rifiuti e punta ad aumentare la differenziata. Le novità sono state presentate durante un’affollata assemblea pubblica a cui si sono aggiunte oltre 300 visualizzazioni in diretta streaming. L’incontro, durato oltre due ore, ha visto il confronto tra i cittadini, il sindaco Andrea Monti, l’assessore all’Ambiente Barbara Mazzarello e i tecnici di Aprica, la società che gestisce la raccolta rifiuti in paese. Al centro della serata l’introduzione, a partire dal 1° marzo, del bidoncino rigido per il rifiuto indifferenziato, dotato di tag identificativo dell’utenza, che sostituirà il sacco grigio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La città di Fossombrone si prepara a cambiare radicalmente il modo di gestire i rifiuti.

