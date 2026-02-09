Riesumato il corpo di Barbara Jankavski l'influencer che voleva diventare una Barbie umana

Questa mattina il corpo di Barbara Jankavski, l'influencer di 31 anni, è stato riesumato nella sua casa di San Paolo. La ragazza, che aveva cercato di trasformarsi in una Barbie umana, era stata trovata morta lo scorso novembre. I suoi genitori non hanno mai creduto all’ipotesi di un infarto legato all’uso di droghe, e ora sperano in una nuova verità.

Il corpo della 31enne era stato trovata nella casa di un avvocato di San Paolo lo scorso novembre. I suoi genitori non hanno mai creduto all'ipotesi dell'infarto (legato all'uso di droghe). Barbara Jankavski Marquez si era sottoposta a 27 interventi per assomigliare alla celebre bambola.🔗 Leggi su Fanpage.it

