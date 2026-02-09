Riduzione comuni di montagna il sindaco di Rosello | Sotto i 600 metri non si è montani o danneggiato chi vive disagi dell' altezza

Il sindaco di Rosello chiede una strategia concreta per le aree di montagna. Spiega che le riduzioni delle comunità di montagna non devono colpire chi vive sotto i 600 metri, perché lì non si sentono montani o si rischia di danneggiare chi già subisce disagi legati all’altezza. La sua proposta è di mettere in campo risorse e norme più chiare per invertire la tendenza.

"La montagna ha bisogno di una strategia vera, con risorse dedicate e norme coerenti. È tempo di invertire la rotta. Basta parole, servono scelte concrete. Servono verità, coraggio e coerenza per restituire alla montagna ciò che le è stato tolto: rispetto, servizi, opportunità e futuro".

Matteo Calderoli cambia idea e accetta di abbassare il limite dei 500 a 350 metri per i comuni montani.

