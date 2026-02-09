Rider sfruttati la procura dispone controllo giudiziario per società di delivery

La procura ha disposto un controllo giudiziario in via d’urgenza per Foodinho, la società di consegne a domicilio del gruppo spagnolo Glovo. L’ispettorato si è mosso dopo alcune denunce di rider sfruttati, e ora si indaga sulle condizioni di lavoro dei corrieri.

Loi ha deciso la procura di Milano. Il provvedimento è stato firmato d'urgenza dal pm Paolo Storari È scattato il controllo giudiziario (in via d’urgenza) per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Lo ha disposto il pm della procura di Milano, Paolo Storari nella mattinata di lunedì 9 febbraio. L’amministratore di diritto della società è indagato per caporalato perché, secondo l’accusa, avrebbe “impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”. Secondo quanto trapelato l’azienda avrebbe corrisposto ai rider una retribuzione non adeguata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider.

