Rider | pm Milano dispone controllo giudiziario per Foodinho-Glovo

Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario Foodinho, la società di consegne di Glovo. L’azione è stata presa in modo rapido, senza aspettare troppo, per questioni legate al caporalato. La decisione arriva dopo che sono emerse accuse gravi contro l’azienda.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. L'accusa è che ai rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", in particolare "inferiore fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva", somma che "sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali".

