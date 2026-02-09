Rider | lavoratori a pm ' pagati 2,50 euro a consegna tracciati e puniti per ritardi'

A Milano, i rider raccontano di lavorare con pagamenti da 2,50 euro a consegna. Spesso usano le proprie bici e devono affrontare una geolocalizzazione costante, che registra tempi e spostamenti. La pressione sulla puntualità è forte, e se ci sono ritardi o rifiuti, gli ordini diminuiscono. Le pause sono brevi, mentre i turni durano in media tra le 8 e le 12 ore al giorno. I lavoratori si sentono spesso puniti per i ritardi e devono rispettare ritmi serrati per mantenere il lavoro.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Pagati 2,50 euro a consegna, con l'uso di bici a proprie spese, geolocalizzazione continua con la registrazione dei tempi (ritiro, consegna), costante pressione sulla puntualità e sulla velocità, meno ordini in caso di rifiuti o ritardi, pause brevi e turni medi da 8 a 12 ore al giorno. Si possono riassumere così le decine di testimonianze dei rider contenute nel provvedimento con cui la Procura di Milano ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. Uno dei lavoratori racconta di effettuare "mediamente tra le quindici e le venti consegne al giorno, con un compenso medio di 2,50 euro a consegna" il tutto per un guadagno mensile di circa 900 euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rider: lavoratori a pm, 'pagati 2,50 euro a consegna, tracciati e puniti per ritardi' Approfondimenti su Milano Rider Quanto guadagna un rider in Italia, 8 ore in sella e 2 euro a consegna In Italia, il lavoro di rider si trasforma sempre più in un impegno a tempo pieno, non solo un modo per arrotondare. Rider aggredito a Termini per una consegna da 4 euro: “Continuerò a lavorare per pagarmi gli studi” Un rider di 35 anni a Roma è stato aggredito durante una consegna a Termini, dopo il furto della bicicletta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Rider Argomenti discussi: Tragico incidente, investì un rider che morì dopo 4 anni di agonia: giovane imputato per omicidio stradale. Rider: lavoratori a pm, 'pagati 2,50 euro a consegna, tracciati e puniti per ritardi'Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Pagati 2,50 euro a consegna, con l'uso di bici a proprie spese, geolocalizzazione continua con la registrazione dei ... iltempo.it Rider: pm, 'paghe sotto soglia povertà, Foodinho-Glovo regolarizzi 40mila sfruttati'Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Milano danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lav ... lagazzettadelmezzogiorno.it Arriva la Carta di Sicurezza Stradale dei rider, un accordo siglato da Comune di Bologna e Just Eat per tutelare maggiormente i lavoratori del settore delivery (spesso costretti a fare corse a tutta velocità tra il traffico cittadino per consegnare i prodotti richiesti in facebook #RIDER Domani #5febbraio a #firenze una giornata di approfondimento sul tema dei lavoratori e delle lavoratrici del #fooddelivery organizzata da @NIdiLCGIL e @cgilnazionale Info bit.ly/3NWmFz1 x.com

