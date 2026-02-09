Ricordo Firenze | la mostra di Leonardo Mincolelli

Si apre questa settimana a Firenze la prima mostra personale di Leonardo Mincolelli. La mostra, intitolata

"Ricordo Firenze" è la prima mostra personale fiorentina del fotografo Leonardo Mincolelli, visitabile dal 6 al 9 febbraio nella sala delle Ex Leopoldine di piazza Tasso. Curata da Federica Bozzetti, l'esposizione fa parte della programmazione off del festival Il Magnifico.Nato a Firenze nel 2002.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

