Ricochet | La WWE danneggia l’eredità dei wrestler

Ricochet della AEW ha scatenato una polemica questa settimana. Su X, ha accusato la WWE di danneggiare l’eredità dei wrestler e di rovinare la passione per il settore. La sua presa di posizione ha diviso gli appassionati, con alcuni che sostengono le sue parole e altri che le criticano. La discussione si infiamma, mentre i fan cercano di capire se le parole di Ricochet siano giuste o esagerate.

Ricochet della AEW ha scatenato un dibattito questa settimana dopo aver preso di mira la WWE su X, accusando l'azienda di danneggiare l'eredità dei wrestler e la loro passione per il settore. In un post, Ricochet è arrivato al punto di paragonare due personaggi famosi legati alla programmazione della WWE, scrivendo: "Direi che El Generico ha un'eredità migliore di Sami Zayn ". Il commento ha immediatamente attirato l'attenzione. Le osservazioni sono state poi riprese dal Wrestling Observer Newsletter, dove Dave Meltzer ha osservato che i commenti di Ricochet "hanno finito per far infuriare molte persone della WWE".

