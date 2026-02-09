Riciclo entro fine 2027 il rinnovamento dell’impianto Amiu di Bolzaneto

Entro la fine del 2027, a Bolzaneto sarà operativo il nuovo impianto di recupero di plastica e carta di via Sardorella. I lavori sono in corso e l’obiettivo è completare tutto entro tre anni. Quando sarà finito, permetterà di riciclare più materiali e ridurre i rifiuti in strada. La zona si prepara a un cambiamento importante, con un impianto più grande e più efficiente.

La capacità totale rimarrà invariata a 58.000 tonnellate annue, ma verranno installate nuove linee di selezione automatizzata per le plastiche e sistemi avanzati di pressatura per la carta Entrerà in funzione entro la fine del 2027 il nuovo impianto di recupero della plastica e della carta di via Sardorella, a Bolzaneto. Il cronoprogramma è stato definito e illustrato lunedì mattina in commissione consiliare. L’intervento prevede un revamping dell’attuale struttura, con il potenziamento delle linee di selezione e della produzione di materiale riciclato. Nel dettaglio, a fine febbraio è in programma la seconda Conferenza dei Servizi, alla quale seguirà il bando di gara di Amiu per l’affidamento della progettazione esecutiva.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

