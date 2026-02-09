Richiesta di pizzo a due senzatetto | arriva una condanna a 5 anni di reclusione

Giuseppe Tornese, 51 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere e a pagare una multa di duemila euro. L’uomo, residente a Lecce e noto alle forze dell’ordine, aveva chiesto denaro a una coppia di senzatetto che si trovava con la loro auto sulla periferia della città. La vicenda si è conclusa con la sentenza, dopo che le indagini hanno accertato che Tornese aveva estorto denaro ai senzatetto.

LECCE - Cinque anni di reclusione, più duemila euro di multa, per Giuseppe Tornese, 51enne leccese pluripregiudicato, accusato di aver estorto denaro a una coppia di senzatetto che sostava con la propria vettura alla periferia del capoluogo salentino. La sentenza è stata emessa oggi dal collegio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Senzatetto Violenza a scuola, condanna esemplare a Torino: oltre 3 anni di reclusione alla 14enne che incise una “V” sul volto della coetanea con un accendino Scommesse abusive a Napoli, Cassazione conferma condanna a 2 anni di reclusione La Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per il gestore di un centro scommesse a Napoli. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lecce Senzatetto Argomenti discussi: Mafia del pizzo a Foggia, la Cassazione chiude Decima Azione. Condanne definitive a Papanonno e company; Minacce all’ex moglie, uomo di Pizzo finisce ai domiciliari. Era già sottoposto a sorveglianza speciale · ilvibonese.it; Estorsioni sui lavori del Superbonus, 'esilio' per l'intermediario del clan; Minacce all’ex moglie, arresti domiciliari a Pizzo: l’uomo era già sotto sorveglianza spec. Richiesta di pizzo a due senzatetto: arriva una condanna a 5 anni di reclusioneIl tribunale di Lecce ha emesso oggi la sentenza per il 51enne pluripregiudicato leccese accusato di aver preteso 400 euro da una coppia per il posteggio della vettura, ricorrendo a minacce e violenza ... lecceprima.it Pizzo, minaccia la ex moglie: arrestato dai carabinieriI carabinieri di Pizzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia agli a rresti domiciliari emessa dal gip, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione ... reggiotv.it Ordinanza del gip del Tribunale Vibo Valentia su richiesta della Procura. Il provvedimento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Pizzo facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.