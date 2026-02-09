Ricercata in tutto il mondo dall’Interpol per tratta di esseri umani | 58enne moldava arrestata a Quistello

A Quistello i carabinieri hanno arrestato una donna moldava di 58 anni ricercata dall’Interpol. Era sfuggita alle forze di polizia da tempo, ma questa volta non è riuscita a scappare. La donna è stata trovata e fermata nei giorni scorsi, dopo una segnalazione internazionale. Ora si trova in caserma in attesa di essere trasferita in una struttura più adeguata.

Mantova, 9 febbraio 2026 – Era ricercata dall'Interpol con l'accusa di tratta di esseri umani. E proprio la forza di Polizia internazionale, nei giorni scorsi, si era interfacciata con i Carabinieri della Stazione di Quistello, segnalando la probabile presenza sul territorio della persona ricercata. I Carabinieri della locale Stazione, dopo vari accertamenti e dopo aver condotto una intensa attività info-investigativa, ieri mattina hanno effettuato un controllo in quel centro, all'interno di un appartamento in cui risiedono dei cittadini moldavi.

