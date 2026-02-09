Ricarica auto elettriche | nuova tecnologia inglese triplica la velocità e ottimizza la gestione termica delle batterie

La tecnologia inglese per le ricariche delle auto elettriche fa un passo avanti. Una startup di Londra ha brevettato un sistema di raffreddamento a liquido che permette di triplicare la velocità di ricarica. La novità, già in fase di test, migliora anche la gestione del calore delle batterie, con un’ipotesi di aumentare l’autonomia dei veicoli. Ora si aspetta di vedere come questa innovazione si inserirà sul mercato e se riuscirà a cambiare le regole del gioco.

Un’innovativa tecnologia di raffreddamento a liquido per batterie di auto elettriche, sviluppata dalla startup inglese Hydrohertz e brevettata alla fine dello scorso anno, promette di ridurre i tempi di ricarica fino a tre volte rispetto ai sistemi attuali, mantenendo al contempo un miglior controllo termico e un potenziale incremento dell’autonomia. Il sistema, denominato Dectravalve, mira a risolvere uno dei principali ostacoli all’adozione su larga scala dei veicoli elettrici: la lentezza delle operazioni di ricarica. Il dibattito sull’efficienza delle auto elettriche è da tempo incentrato sull’autonomia, ma il tempo necessario per un pieno di energia resta un fattore critico per molti potenziali acquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

